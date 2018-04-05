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СМИ: США введут санкции против российских олигархов

Флаг США
03:40 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости мира: Российские олигархи могут подпасть под американские санкции в связи с расследованием предполагаемого вмешательства РФ в выборы в США.

США планируют на этой неделе ввести новые санкции против российских олигархов по закону, который направлен против вероятного вмешательства Москвы в выборы 2016 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает Украинская правда.

"Санкции, которые могут повлиять на людей, близких к президенту РФ Путина, отражают желание Вашингтона привлечь Россию к ответственности за возможное вмешательство в выборы, которое Москва отрицает", - говорится в сообщении.

О новых санкциях, по словам источников, будет объявлено в четверг.

"Они являются своеобразным продолжением решения от 15 марта о введении санкций против 19 человек и 5 структур, в том числе российских спецслужб, которых обвиняют во вмешательстве в американские выборы", - подчеркивает агентство.

Отмечается, что под санкции попадут российские олигархи, связанные как с Путиным, так и с российским правительством.

В Белом доме отказались комментировать, планируют ли они объявить о санкциях на этой неделе.

15 марта Министерство финансов США ввело санкции против обвиняемых во вмешательстве в американские выборы, в том числе против российского Агентства интернет исследований, известного как "фабрика троллей".

В список внесены фамилии 19 физических лиц, большинство из которых фигурировали в отчете специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

Ранее сообщалось, что американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешивалась в ход выборов 2016 года с целью способствовать Дональду Трампу.

В США также продолжается работа специального прокурора Мюллера, который среди прочего должен установить, координировалось ли российское вмешательство на уровне контактов между штабом Трампа и правительством России.

В феврале Мюллер выдвинул обвинения 13 россиянам, которые работали на "фабрике троллей", и еще трем организациям во вмешательстве в выборы президента США.

Россиян обвиняют в сговоре с целью обмануть Соединенные Штаты. Кроме того, двое россиян из списка обвиняются в банковском мошенничестве, еще четверо - в краже личных данных других людей.

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Новости мира, Российские олигархи, Россия, Санкции, США.
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