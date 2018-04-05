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СМИ: Трамп полон решимости покинуть Сирию

Дональд Трамп
08:25 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Президент одинок в своем желании, советники уверены, что войска нельзя выводить еще несколько лет.

Президент США Дональд Трамп планирует свернуть военную кампанию в Сирии и вывести войска из страны. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники в Белом доме. Д. Трамп формально не объявлял о желании вернуть домой около 2 тыс. американских солдат из Сирии, но заявил, что войска будут выведены, как только уничтожат последних боевиков ИГ, рассказали агентству три источника. По их словам, американский президент хочет свернуть кампанию в течение шести месяцев. Во вторник, 3 апреля, Д. Трамп на совещании со своими советниками дал понять, что его терпение иссякает, добавил еще один источник. При этом, подчеркивает агентство, президент США в своем желании оставить Сирию одинок. В частности, Пентагон, Госдепартамент и ЦРУ серьезно обеспокоены возможными последствиями подобного шага.

По оценке Пентагона, боевики "ИГИЛ" потеряли около 98% территории, которую они удерживали в Ираке и Сирии. При этом военные предупреждают, что эти районы могут быть вновь захвачены, если страны, входящие в международную коалицию, не предпримут усилий по нормализации жизни мирных граждан и восстановлению инфраструктуры. По данным агентства Reuters, советники президента США считают, что американские войска должны остаться в регионе "как минимум в течении нескольких лет".

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Новости мира, Армия, Войска, Дональд Трамп, ИГИЛ, Сиоия, США.
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