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Белый Дом: Россия должна стать добропорядочным игроком

Белый Дом
10:01 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Сара Сандерс призвала другие страны максимально активизироваться и ужесточить меры против России, чтобы заставить ее измениться.

США призвали своих союзников и другие страны мира ужесточить политику в отношении России и усиливать давление на нее до тех пор, пока бывшая супердержава не изменит свое поведение и не станет, как выразилась пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, "добропорядочным игроком" на мировой арене. С. Сандерс выступила с этим обращением в ответ на просьбу СМИ прокомментировать выступление уходящего советника по национальной безопасности Герберта Макмастера, передает Голос Америки.

"Другие страны должны активизироваться, – заявила С. Сандерс. - Мы выдворили 60 российских агентов, другие страны – по 4-5 человек. Мы считаем, что все должны активизироваться, принять дополнительные меры и усилить давление, чтобы изменить поведение". По ее словам, США занимают жесткую позицию в отношении России и намерены и дальше проявлять жесткость. "Мы просим Россию изменить поведение и стать добропорядочным игроком в ходе этого процесса", – заявила пресс-секретарь Белого дома. При этом она не стала разъяснять, что именно подразумевается под понятием "добропорядочного игрока". С. Сандерс напомнила, что Г. Макмастер в своем выступлении сказал, что администрация президента Дональда Трампа занимает очень жесткую позицию в отношении России. Выступление советника по национальной безопасности перекликается со словами президента о том, что никто не занимает более жесткую позицию в отношении России, чем Дональд Трамп, сказала С. Сандерс.

"Он также сказал, что другие страны могут и должны сделать больше, – напомнила С. Сандерс. – И это никак не отличается и не контрастирует с тем, что говорим мы. Мы по-прежнему занимаем жесткую позицию в отношении России. Мы будем и дальше занимать жесткую позицию в отношении России, пока не увидим перемен". В то же время пресс-секретарь Белого дома напомнила слова президента, что если с Россией удастся наладить отношения, это будет благом для всего мира. "Но нам придется подождать и посмотреть, что будет дальше. Многое будет зависеть от поведения России", – резюмировала она.

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Новости мира, Белый дом, Россия, Санкции, Сара Сандерс, США, Ужесточение.
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