Китай пожаловался в ВТО на американские пошлины

Китай требует от Всемирной торговой организации (ВТО) посредничества в урегулировании спора с США, сложившемся в результате введения Штатами таможенных пошлин на импорт стали и алюминия.

Об этом в четверг сообщает DW.

"Министерство торговли Китая в своей жалобе в ВТО заявило, что введенные США таможенные пошлины являются выражением протекционистской торговой политики Вашингтона и нарушают "правила недискриминации в многосторонней торговой системе". Поэтому Пекин просит ВТО об организации арбитража", - говорится в сообщении.

Отмечается, что США опровергают жалобы Китая, называя их "необоснованными". В офисе торгового представителя США заявили, что правило ВТО, на которое ссылается Пекин, к введенным США таможенным пошлинам применяться не может. Причиной в Вашингтоне называют то, что таможенные пошлины Штатов нацелены на "усиление национальной безопасности, которую ослабляет импорт стали и алюминия" в страну.

Как сообщалось, Министерство финансов Китая объявило о повышении таможенных пошлин на 128 американских товаров, которые начали действовать с понедельника, 2 апреля.

Пекин решил повысить таможенные тарифы на 15 процентов на 120 товаров, импортируемых из Соединенных Штатов, включая фрукты и смежные продукты. На 25% повысятся таможенные пошлины на восемь американских товаров, включая свинину и сопутствующие товары.

В заявлении китайских властей отмечается, что это контрмеры в ответ на введение со стороны США таможенных тарифов на импорт стали и алюминия.

Напомним, президент Дональд Трамп распорядился ввести таможенные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $60 млрд, заявив, что профицит Китая в торговых отношениях с США вышел из-под контроля.

Ранее Трамп официально объявил, что вводит 25-процентную таможенную пошлину на импорт стали и 10-процентные ввозные таможенные пошлины для импортного алюминия. Новые таможенные пошлины временно не распространяются на Канаду и Мексику, которые вместе с США являются участниками Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA). Кроме этих двух государств, Трамп заявил о возможности сделать исключение для Австралии и других стран. Решение США о таможенных пошлинах на сталь и алюминий жестко критикуют ЕС и Китай. Они пообещали принять контрмеры.