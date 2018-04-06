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СМИ: США введут меры против российских олигархов на этой неделе

Санкции
04:37 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: Возможное число попадающих под действие санкций бизнесменов составляет до десяти человек.

США намерены в пятницу объявить о санкциях в отношении российских олигархов, сообщает Wall Street Journal.

"Администрация Трампа планирует объявить о санкциях в отношении российской правящей элиты в пятницу в плане реализации утвержденных конгрессом мер по наказанию за вмешательство в выборы в США в 2016 году", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что наложение санкции было запланировано еще до скандала с "делом Скрипалей", "сообщили источники, знакомые с вопросом о санкциях". Вместе с тем, этот шаг ассоциируется с мерами против России в связи с отравлением агента британских спецслужб и его дочери в британском Солсбери, пишет издание.

Оно указывает, что еще в январе текущего года министр финансов Стивен Мнучин "сигнализировал" о том, что администрация применит новые санкции, "основываясь на подготовленном секретном списке российских олигархов, коррумпированных политиков и представителей близкой к президенту Владимиру Путину элиты".

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Новости мира, Дело Скрипаля, Российские олигархи, Россия, Санкции, США.
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