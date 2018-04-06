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Трамп грозит повысить пошлины на товары из Китая

Дональд Трамп
09:08 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Трамп грозит Китаю пошлинами на товары еще на $100 млрд, Пекин намерен бороться до конца

Президент США Дональд Трамп дал указание торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру рассмотреть возможность дополнительного расширения списка китайских товаров, облагаемых повышенными ввозными пошлинами, еще на сумму в $100 млрд.

В распространенном заявлении Д.Трампа указывается, что этот шаг предпринимается "в свете несправедливой ответной реакции Китая" на объявленное ранее Вашингтоном намерение о введении 25%-ных пошлин на 1,3 тыс. наименований товаров китайского экспорта стоимостью в $50 млрд, обнародованное ранее на этой неделе.

Министерство торговли Китая в пятницу утром опубликовало ответный пресс-релиз с крайне жесткими формулировками. КНР "готова идти до конца и любой ценой" защищать свои торговые интересы, если Вашингтон расширит ограничения. Вместе с тем пока Пекин ждет от США конкретных действий.

"Мы будем прислушиваться к словам и следить за делами", - цитирует Dow Jones заявление Минторга КНР.

Д.Трамп отметил, что торговым представительством было установлено, что Китай "неоднократно применял практику несправедливого завладения американской интеллектуальной собственностью".

В то же время в американском заявлении говорится, что Вашингтон готов к "дальнейшему обсуждению" сложившейся ситуации.

Китай снова подчеркнул, что не хочет торговой войны с США, но не боится ее.

Китай уже ввел пошлины в 15% и 25% на ряд товаров американского экспорта суммарной стоимостью в $3 млрд. Пекин на официальном уровне объявил, что будет готов ответить пропорционально - в тех же объемах и с той же интенсивностью, если намерения США о пошлинах на китайские товары будут реализованы на практике.

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Новости мира, Дональд Трамп, Китай, Пошлины, США.
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