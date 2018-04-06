Минфин США расширил санкции против РФ

Минфин США в пятницу объявил о том, что после консультаций с госдепартаментом американская администрация ввела санкции в отношении семи российских бизнесменов, 12 компаний, 17 правительственных служащих РФ, а также против одной компании РФ по торговле оружием и связанного с ней банка.

"Российское правительство действует непропорционально в пользу олигархов и правительственных элит. Российское правительство вовлечено в различную враждебную активность по всему земному шару, включая продолжающуюся оккупацию Крыма и разжигание насилия в восточной Украине, поддержку режима (президента Сирии Башара - ред.) Асада материалами и оружием, так что он может бомбить собственных граждан; пытается подорвать западные демократии и ведет враждебную киберактивность", - говорится в заявлении главы минфина Стивена Мнучина в обоснование введенных санкций.

"Российские олигархи и элиты, которые получали выгоду от этой коррумпированной системы, больше не смогут избегать последствий дестабилизирующей активности их правительства", - отметил С.Мнучин.

При этом, согласно заявлению, в Вашингтоне предусмотрели меры по минимизации ущерба в связи с этими санкциями для американских граждан, партнеров и союзников США.

"Все активы этих физических лиц и компаний, находящиеся в юрисдикции США, а также любых других юридических лиц, которые проводят операции с компаниями, попавшими под действие санкций, заморожены, и гражданам США запрещено заключать с ними сделки. Помимо этого, лица, не обладающие гражданством США, могут попасть под действие ограничительных мер в том случае, если они намеренно проводили с ними (физическими и юридическими лицами - ред.) значительные операции от своего имени либо от имени компаний, которые были включены сегодня в санкционный список", - отмечается в заявлении.

При этом, согласно заявлению, в Вашингтоне предусмотрели меры по минимизации ущерба в связи с этими санкциями для американских граждан, партнеров и союзников США.

"Все активы этих физических лиц и компаний, находящиеся в юрисдикции США, а также любых других юридических лиц, которые проводят операции с компаниями, попавшими под действие санкций, заморожены, и гражданам США запрещено заключать с ними сделки. Помимо этого, лица, не обладающие гражданством США, могут попасть под действие ограничительных мер в том случае, если они намеренно проводили с ними (физическими и юридическими лицами - ред.) значительные операции от своего имени либо от имени компаний, которые были включены сегодня в санкционный список", - отмечается в заявлении.

В частности, американские санкции введены против губернатора Тульской области Алексея Дюмина, директора Российского института стратегических исследований Михаила Фрадкова, начальника управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия Олега Говоруна, председателя комитета по международным делам Совета федерации Константина Косачева, сенатора РФ Сулеймана Керимова.

США также добавили в санкционный список главу МВД РФ Владимира Колокольцева, главу Роскомнадзора Александра Жарова, секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, депутата Госдумы РФ Владислава Резника, помощника президента РФ Евгения Школова, полпреда президента РФ в ЮФО Владимира Устинова, начальника главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Тимура Валиулина, директора Росгвардии Виктора Золотова.

Как сообщил в пятницу Минфин США, в SDN List (так называемый "черный" санкционный список США - Specially Designated Nationals List) включены Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Андрей Скоч (давний партнер Алишера Усманова), Владимир Богданов. Все они - фигуранты списка миллиардеров журнала Forbes и, соответственно, опубликованного в конце января "кремлевского списка" (который сам по себе санкционным не был).

Также в "черном списке" - подконтрольные им компании, в том числе две, чьи акции обращаются на зарубежных биржах ("РусАл") с листингом в Гонконге и En+ Group, которая в конце прошлого года провела IPO на LSE). Доминируют в списке компаний структуры О.Дерипаски - помимо "РусАла" и En+, это группа "ГАЗ" , агрохолдинг "Кубань", Basic Element Ltd, B-Finance Ltd, "ЕвроСибЭнерго", "Русские машины". В "черный список" также включены группа "Ренова" В.Вексельберга, NPV Engineering и "Газпром бурение" Игоря Ротенберга, "Ладога Менеджмент" Кирилла Шамалова и банк РФК (принадлежит Рособоронэкспорту из "черного списка").

В SDN List попали глава ВТБ Андрей Костин, руководитель Газпромбанка Андрей Акимов, предправления "Газпрома" Алексей Миллер. Пополнили список Игорь Ротенберг и Кирилл Шамалов, чьи родственники уже давно фигурируют в SDN List.