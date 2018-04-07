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Цукерберг рассказал, как Facebook будет предотвращать вмешательство в выборы

Марк Цукерберг
03:13 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: После обнаружения вмешательства России в выборы президента США в 2016 году Facebook ввел новые инструменты защиты.

Социальная сеть Facebook внедряет новые инструменты для борьбы с вмешательством в выборы в мире.

Об этом заявил основатель компании Марк Цукерберг, передает Радио Свобода.

Он отметил, что после обнаружения вмешательства России в выборы президента США в 2016 году Facebook ввел новые инструменты защиты, которые помогли удалить десятки тысяч фейковых аккаунтов. Теперь компания намерена сделать еще два "больших шага".

"Отныне каждый рекламодатель, который хочет размещать политические объявления, должен быть верифицирован. Для этого рекламодатели должны подтвердить свою личность и месторасположение. Любому рекламодателю, который не пройдет верификацию, запретят размещать политические объявления. Мы также обозначим их и рекламодатели вынуждены будут показать, кто оплатил объявление. Мы вводим это в США и распространим на остальной мир в следующие месяцы", – написал Цукерберг.

Он добавил, что для "большей прозрачности политических объявлений" Facebook создает инструмент, который дает возможность видеть всю рекламу, размещенную на странице. Сейчас сервис тестируется в Канаде. Цукерберг ожидает, что глобально его начнут использовать летом.

Основатель социальной сети отметил, что также создается архив для поиска старых политических объявлений.

Цукерберг заявил, что второе нововведение – проверка модераторов больших страниц.

"Это усложнит модерацию страниц с помощью фейковых аккаунтов или распространение таким образом дезинформации или противоречивого контента", - считает глава компании.

Он заявил, что Facebook наймет тысячи людей для поддержки нововведений.

"Эти шаги сами собой не остановят всех людей, которые пытаются играть с системой. Однако им будет гораздо труднее сделать то, что сделали русские во время выборов в 2016 году, и использовать фейковые аккаунты и страницы для распространения рекламы", - отметил Цукерберг.

Как сообщал УНИАН, в марте вокруг крупнейшей интернет-соцсети мира вспыхнул скандал после того, как СМИ сообщили, что британская компания по анализу данных Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия.

Позже в Facebook сообщили, что Cambridge Analytica получила данные 87 миллионов пользователей.

Как подозревают, Cambridge Analytica помогала штабу тогдашнего кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа во время предвыборной кампании. Целью сбора и обработки данных было создание программного обеспечения для определения политических симпатий избирателей, а также влияния на них.

 

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Новости мира, Cambridge Analytica, Facebook, Выборы президента США, Марк Цукерберг, Россия, США.
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