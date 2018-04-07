Минфин США обязал компании разорвать договора с РФ

Министерство финансов США обязало американский бизнес в течение следующих двух месяцев прекратить контракты и договоренности с российскими компаниями и организациями, которые были определены в последней волне американских санкций в отношении России.

Об этом говорится в двух официальных документах, обнародованных Офисом по контролю за иностранными активами (OFAC) американского минфина, передает собственный корреспондент.

В частности, министерство финансов США обязало до полудня 7 мая прекратить все транзакции и взаимодействие с российскими компаниями, которые попали под санкции, в том числе, с группой EN+, группой ГАЗ и Объединенной компанией "РУСАЛ".

В другом документе, выпущенном в пятницу OFAC отмечается необходимость до 5 июня аннулировать контракты и договоренности с 12-ю российскими организациями, попавшими под действие санкций. Среди них: Агрохолдинг "Кубань", Basic Element Ltd, B-Finance Ltd, группа EN+, ЕвроСибЭнерго, Группа ГАЗ, Газпром Бурение, Ладога Менеджмент, NPV Engineering, Группа Ренова, Русские Машины, Объединенная компания Русал. Кроме того, запрещается иметь отношения с любой другой организацией, которая имеет 50% и больше акций в указанных компаниях.

Как сообщал Укринформ, Министерство финансов США обнародовало в пятницу новый пакет санкций, в который были включены 7 российских олигархов, 17 представителей российской государственной власти, а также 14 организаций и компаний. В экспертных кругах США назвали эти санкции одним из самых мощных.