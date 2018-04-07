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СМИ: Трамп начал подготовку к допросу Мюллера

Роберт Мюллер
08:49 Сегодня Телеграф
112.ua

Новости мира: Официального согласия на такую встречу со спецпрокурором Дональд Трамп не давал.

Американский президент Дональд Трамп начал готовиться к даче показаний спецпрокурору Роберту Мюллеру, возглавляющему расследование о «российском вмешательстве" в президентские выборы в стране в 2016 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Согласно имеющейся информации, Трамп только начал подготовку и занимался обсуждением тех тем, которые Мюллер, вероятно, поднимает во время допроса. При этом подчеркивается, что официального согласия на такую встречу Трамп не давал.

Ранее Трамп подтвердил готовность дать показания по «российскому делу". Команда спецпрокурора Мюллера по российскому делу предварительно определила темы, которые планируется обсудить с президентом США Дональдом Трампом при личной встрече.

Отметим, часть расследования направлена на то, чтобы выяснить, вкладывали ли россияне деньги в компании или исследовательские центры, которые осуществляли пожертвования для предвыборного штаба Трампа. Еще одна версия расследования Мюллера - проверка возможного использования Россией подставных спонсоров как инструмента для финансирования кампании Трампа.

Также два месяца назад в рамках расследования дела о вмешательстве России в выборы президента США были предъявлены обвинения 13 российским гражданам, среди которых "фабрика троллей" ("Агентство интернет-исследований") и бизнесмен Евгений Пригожин, которого считают человеком, близким к президенту России Владимиру Путину.

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Новости мира, Дональд Трамп, Допрос Мюллера, Роберт Мюллер, США.
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