Команда Трампа обсудит варианты реакции на сообщения о химатаке в Сирии

В администрации США в течение воскресенья рассмотрят разные варианты ответных действий на сообщения о применении Дамаском химоружия, заявил американский министр финансов Стивен Мнучин.

"Мы рассмотрим создавшуюся ситуацию позже сегодня. Я думаю, что мы получим новые сведения от команды, занимающейся национальной безопасностью", - сказал он в эфире телеканала Си-Би-Эс.

"Я не могу давать комментарии о том, что конкретно мы будем, или не будем, делать. Мы получим свежие данные от команды по нацбезопасности. И я могу вас заверить, что вместе с президентом мы рассмотрим разные варианты действий", - заявил С.Мнучин.

Ранее сирийские оппозиционеры заявили о возможном применении против них химоружия в Восточной Гуте. Дамаск эти обвинения отверг. Некоторые западные страны, в частности, США и Великобритания выразили обеспокоенность поступающими из Сирии сообщениями. А президент США Дональд Трамп пообещал, что подобные действия не останутся без последствий.