Маккейн призывает Трампа применить силу к Асаду

Недавние заявления президента США Дональда Трампа о намерении досрочного сокращения военного присутствия США в Сирии добавили уверенности президенту Сирии Башару Асаду, России и Ирану.

Об этом сенатор-республиканец Джон Маккейн сообщил на своем сайте в заявлении относительно сообщений о новом случае применения химического оружия в Сирии, пишет Голос Америки.

"Президент Дональд Трамп на прошлой неделе дал миру сигнал, что США досрочно выведут войска из Сирии. Башар Асад, его союзники в России и Иране его услышали и осмелели из-за бездействия США. Как сообщается, Асад использовал химическое оружие против невинных мужчин, женщин и дилей, на этот раз в Думе", - заявил Маккейн.

Как отмечает Маккейн, преступления против человечности стали визитной карточкой Асада, а его непрерывная военная кампания против народа Сирии убила более чем полумиллиона человек и 11 миллионов - сделала беженцами.

"Президент решительно ответил, когда Асад в прошлом году использовал химическое оружие. Он должен опять прибегнуть к этому и продемонстрировать, что Асад заплатит за свои военные преступления", - заявил Маккейн.