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СМИ: Ким Чен Ын готов обсуждать проблему денуклеаризации

Ким Чен Ын
09:36 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Пхеньян подтвердил готовность обсуждать с Вашингтоном вопрос денуклеаризации.

Северная Корея подтвердила, что в ходе предполагаемой встречи с президентом США Дональдом Трампом лидер КНДР Ким Чен Ын готов обсуждать проблему денуклеаризации, пишет в понедельник газета New York Times.

"Это сообщение было передано американской стороне в ходе ведущихся секретных переговоров северокорейских официальных представителей с американскими чиновниками в рамках подготовки к двухстороннему саммиту, намеченному на следующий месяц", - утверждает издание.

В минувшее воскресенье источники газеты подтвердили, что администрация США работает над "фундаментом" переговоров, но не сообщили деталей, в том числе и того, где предполагается встреча лидеров.

Вместе с тем, отмечает New York Times, "пока нет никаких гарантий того, что переговоры состоятся, или же того, что мистер Ким (лидер КНДР Ким Чен Ын - ред) готов обсуждать денуклеаризацию в том виде, в котором ее представляют США". Пока неясно также, "на какие уступки могут пойти США в обмен на гарантии безопасности со стороны Пхеньяна".

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Все по теме:

Новости мира, Денуклеаризация, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, КНДР, Пхеньян, США.
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