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Трамп: С Ким Чен Ыном встретимся в мае-июне
Новости мира: Президент уточнил, что контакт с КНДР поддерживается и на встрече будут обсуждаться вопросы ядерного разоружения.
Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится в мае - начале июня. Об этом он сказал во время заседания в Белом доме.
"Мы будем встречаться с ними где-то в мае или в начале июня", - сказал Д. Трамп. По его словам, Вашингтон "поддерживает контакт с Северной Кореей", а также отметил, что США хотят "честной сделки".
"Сейчас, когда перед нами встреча с Северной Кореей, это будет очень интересно для всего мира", - сказал Д. Трамп. Пхеньян заверил Вашингтон в том, что лидер КНДР Ким Чен Ын готов обсуждать с американским лидером Дональдом Трампом вопросы, касающиеся ядерного разоружения.
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