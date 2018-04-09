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Трамп: С Ким Чен Ыном встретимся в мае-июне

Дональд Трамп и Ким Чен Ын
22:41 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Президент уточнил, что контакт с КНДР поддерживается и на встрече будут обсуждаться вопросы ядерного разоружения.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится в мае - начале июня. Об этом он сказал во время заседания в Белом доме.

"Мы будем встречаться с ними где-то в мае или в начале июня", - сказал Д. Трамп. По его словам, Вашингтон "поддерживает контакт с Северной Кореей", а также отметил, что США хотят "честной сделки".

"Сейчас, когда перед нами встреча с Северной Кореей, это будет очень интересно для всего мира", - сказал Д. Трамп. Пхеньян заверил Вашингтон в том, что лидер КНДР Ким Чен Ын готов обсуждать с американским лидером Дональдом Трампом вопросы, касающиеся ядерного разоружения.

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Новости мира, Встреча, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, КНДР, США.
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