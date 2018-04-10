ФБР проверяет личного адвоката Трампа

Федеральное бюро расследований провело обыск в офисе личного адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна, изъяв документацию, связанную со скандалом вокруг связей Трампа с порноактрисой.

Об этом сообщило в понедельник американское центральное издание The Hill.

"ФБР в понедельник наведалось в офис личного адвоката президента Трампа, Майкла Коэна, и изъяла электронные письма, налоговые документы и записи, связанные с его перечислением денег звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс", - говорится в сообщении.

Адвокат Коэна, Стивен Райан, заявил впоследствии, что представители отделения ФБР в Манхэттене пришли с ордером на обыск после получения документов из офиса специального прокурора Роберта Мюллера, который проводит расследование относительно вмешательства России в президентские выборы в США. Райан назвал поиск "абсолютно неуместным и ненужным".

Майкл Коэн оказался в фокусе внимания в США после подтверждения того факта, что пытался договориться с порноактрисой Сторми Дэниэлс о молчании с её стороны по поводу связи с Дональдом Трампом. За это он заплатил ей 130 тыс. долларов непосредственно перед президентскими выборами в США.