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ФБР проверяет личного адвоката Трампа

Башня Трампа
04:06 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Среди изъятых в офисе Майкла Коэна документов найдены деловые записи и переписки между ним и Трампом.

Федеральное бюро расследований провело обыск в офисе личного адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна, изъяв документацию, связанную со скандалом вокруг связей Трампа с порноактрисой.

Об этом сообщило в понедельник американское центральное издание The Hill.

"ФБР в понедельник наведалось в офис личного адвоката президента Трампа, Майкла Коэна, и изъяла электронные письма, налоговые документы и записи, связанные с его перечислением денег звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс", - говорится в сообщении.

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Адвокат Коэна, Стивен Райан, заявил впоследствии, что представители отделения ФБР в Манхэттене пришли с ордером на обыск после получения документов из офиса специального прокурора Роберта Мюллера, который проводит расследование относительно вмешательства России в президентские выборы в США. Райан назвал поиск "абсолютно неуместным и ненужным".

Майкл Коэн оказался в фокусе внимания в США после подтверждения того факта, что пытался договориться с порноактрисой Сторми Дэниэлс о молчании с её стороны по поводу связи с Дональдом Трампом. За это он заплатил ей 130 тыс. долларов непосредственно перед президентскими выборами в США.

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Новости мира, Дональд Трамп, Майкл Коэн, Сторми Дэниэлс, ФБР.
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