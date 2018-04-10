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Мексика взяла курс на улучшение отношений с США

Президенты США и Мексики
07:43 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Изменениям подвергнутся все аспекты отношений между двумя странами: от пограничной безопасности и иммиграции до торговли и борьбы с наркокартелями.

Мексика пересмотрит все формы своих взаимоотношений с США, включая сотрудничество в борьбе с наркокартелями в связи с антагонистическим отношением президента Трампа к стране.

Президент Мексики Энрико Пенья Ньето отдал соответствующее распоряжение членам своего кабинета, передает Голос Америки.

Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай заявил, что пересмотру подвергнутся все аспекты отношений между двумя странами: от пограничной безопасности и иммиграции до торговли и борьбы с наркокартелями.

Процесс займет "несколько недель" и пройдет под эгидой министерства иностранных дел, сказал Видегерай. После этого Пенья Ньето примет решения, основанные на "очень печально известных общественности различиях, которые мы имеем сегодня с Соединенными Штатами", - сказал он.

Пресс-секретарь Белого дома Хелен Агирре Ферре заявила, что администрация США приветствует пересмотр сотрудничества и "продолжит делать то же по отношению к Мексике". Она добавила, что обе страны работают вместе по многочисленным вопросам, представляющим взаимный интерес.

"Президент Трамп с нетерпением ожидает сотрудничества с президентом Мексики и другими лидерами Западного полушария, которые разделяют наши демократические ценности и отмечают продвижение свободной и справедливой торговли на саммите Америк в Перу", - сказала она.

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Новости мира, Взаимоотношения США и Мексики, Дональд Трамп, Мексика, США, Энрико Пенья Ньето.
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