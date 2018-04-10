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США перебрасывают ударную группу ВМС в Средиземное море

Фото: авианосец "Гарри Трумэн"
21:59 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: flickr.com-navcent

Новости мира: Авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" во главе ударной группы в среду отправится в направлении Ближнего Востока.

Ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем ВМС США "Гарри Трумэн" в среду покинет военно-морскую базу Норфолк в штате Виргиния и направится в сторону Европы и Ближнего Востока, сообщило американское издание "Старз энд страйпс".

В боевую группу, помимо самого авианосца, входят ракетный крейсер "Нормандия", а также ракетные эсминцы - "Арли Берк", "Балкли", "Форест Шерман" и "Фаррагут". Также позднее к группе присоединятся эсминцы "Джейсон Данхэм" и "Салливанс".

Общая численность экипажей кораблей превышает 6,5 тыс. человек.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп отменил назначенную на 13-14 апреля поездку в Латинскую Америку в связи с обострением ситуации вокруг Сирии после возможного применения химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля.

"По его просьбе, вместо него туда отправится вице-президент (Майк Пенс, - ред.). Президент останется в Соединенных Штатах, чтобы руководить ответом по Сирии и следить за развитием ситуации в мире", - говорилось в сообщении представителя Белого дома Сары Сандерс.

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Новости мира, ВМС США, Гарри Трумэн, Сирия, США.
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