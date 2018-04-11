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Советник Трампа по внутренней безопасности уходит в отставку

Том Боссерт
01:30 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: О причинах ухода Тома Боссерта со своего поста не сообщается.

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт уходит в отставку, сообщила во вторник официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Президент благодарен Тому за его приверженность безопасности нашей великой страны. Том руководил попытками Белого дома защитить нашу родину от террористических угроз, усилить нашу кибербезопасность и отвечать на беспрецедентные природные катаклизмы. Президент поблагодарил его за службу на благо родине и пожелал всего хорошего", - сказала она.

В марте 2018 года Д.Трамп объявил, что решил отправить в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и предложил назначить на его место директора ЦРУ Майка Помпео. Президент объяснил, что М.Помпео разделяет его внешнеполитические взгляды в куда большей степени, чем Р.Тиллерсон.

Также в марте о своей отставке объявил советник Д.Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер, которого на посту сменил Джон Болтон.

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Новости мира, DHS, Дональд Трамп, Отставка, Том Боссерт.
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