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СМИ: Трамп в декабре хотел прекратить расследование Мюллера "по делу РФ"

Дональд Трамп
07:50 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Дональд Трамп имеет право уволить спецпрокурора Мюллера, ведущего расследование "российского дела".

Белый дом сообщил, что у него есть рекомендации относительно увольнения спецпрокурора Роберта Мюллера, назначенного для проведения расследования "российского вмешательства" в американские президентские выборы 2016 года и связей команды президента Дональда Трампа с Москвой.

"Как нам говорят советники, у президента, безусловно, есть полномочия для того, чтобы принять такое решение", - заявила пресс-секретарь американской администрации Сара Сандерс в ответ на вопрос журналиста, добавив, что об этом знает и сам Д.Трамп.

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Ранее она решительно отвергала, что у Д.Трампа есть такие намерения, обращают внимание наблюдатели.

Вместе с тем, президента возмутило то, что команда спецпрокурора провела обыск в офисе личного юриста Д.Трампа Майкла Коэна.

С.Сандерс отметила, в связи с этим, что президент считает, что "все зашло слишком далеко".

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Новости мира, Дональд Трамп, Роберт Мюллер, Спецпрокурор, США.
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