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"Авиабункер" президента США поднялся в воздух

E-4B Nightwatch
16:22 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Самолет E-4B Nightwatch, который поднимается в воздух в моменты кризиса, отслежен в полете над штатом Индиана.

США подняли в воздух самолет E-4B Nightwatch, известный, как "самолет судного дня". Из данных, отраженных на веб-сервисе Flightradar (предназначен для наблюдения за положением воздушных судов в реальном времени) видно, что самолет находится над штатом Индиана.

Судно может находиться в полете целую неделю при условии воздушной дозаправки и предназначено как для использования высшим политическим руководством США, так и для использования в качестве "коммуникационного хаба" в случае использования противником ядерного оружия. В последнем случае самолет связывает президентский бункер с руководством армии и другими бункерами (в случае повреждения коммуникационного оборудования электромагнитным импульсом, следующим сразу за взрывом). В моменты кризиса самолет поднимается в воздух по умолчанию. Пользователи Twitter вспомнили, что видели судно в воздухе "летящим низко в небе после полудня" после атаки террористов на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001-го.

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Новости мира, E-4B Nightwatch, Авиабункер, Кризис, Президент, Самолет, США.
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