"Авиабункер" президента США поднялся в воздух

США подняли в воздух самолет E-4B Nightwatch, известный, как "самолет судного дня". Из данных, отраженных на веб-сервисе Flightradar (предназначен для наблюдения за положением воздушных судов в реальном времени) видно, что самолет находится над штатом Индиана.

Airborne from Wright-Patterson?! US Air Force

E-4B Nightwatch

73-1677 MATH01 pic.twitter.com/Wu4kDI8hCy — CivMilAir ✈ (@CivMilAir) 11 апреля 2018 г.

Судно может находиться в полете целую неделю при условии воздушной дозаправки и предназначено как для использования высшим политическим руководством США, так и для использования в качестве "коммуникационного хаба" в случае использования противником ядерного оружия. В последнем случае самолет связывает президентский бункер с руководством армии и другими бункерами (в случае повреждения коммуникационного оборудования электромагнитным импульсом, следующим сразу за взрывом). В моменты кризиса самолет поднимается в воздух по умолчанию. Пользователи Twitter вспомнили, что видели судно в воздухе "летящим низко в небе после полудня" после атаки террористов на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001-го.