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Пентагон приостановил закупку новейших истребителей F-35

Пентагон
01:10 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости мира: Многоцелевой истребитель F-35 является одной из последних серийных разработок американской военной индустрии.

Пентагон приостановил контракт на поставку новейших многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 компании Lockheed Martin Corp через спор о том, кто будет платить за исправление производственной поломки, выявленной более чем 200 самолетах.

Об этом сообщило в среду американское информагентство Reuters со ссылкой сразу на три источника.

Это не первый инцидент, когда Пентагон и компания Lockheed Martin Corp "ставят на паузу" запланированное поставки новейших истребителей. В частности, в прошлом году минобороны США приостановило прием F-35 на 30 дней после того, как была обнаружена коррозия под панелями из углеродного волокна, прикрепленных к фюзеляжу.

На этот раз речь идет об устранении нового, более серьезного недостатка, который требует выезда специалистов компании на военные базы. Стороны ведут переговоры о том, за чей счет будет происходить этот процесс.

В самой же компании настроены позитивно на дальнейшее выполнение контракта с Пентагоном.

"Производство (самолетов – ред.) по программе F-35 продолжается, и мы уверены, что достигнем поставленной цели относительно поставок 91 самолета в течение 2018 года", - отметила пресс-секретарь Lockheed Martin Corp. Она также сообщила, что несмотря на временное приостановление поставок, производство самолетов на заводах не прекращается.

Истребитель F-35 построен по технологиям "Стелс", малозаметной для радаров. Он разработан в трех вариантах: для нужд ВВС США (наземный истребитель), для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании (истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой), а также для применения в ВМС США (палубный истребитель).

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Новости мира, Lockheed Martin Corp, Истребители F-35, Пентагон, США.
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