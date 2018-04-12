Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Трамп определился с ответственными за химатаку в Сирии Трамп определился с ответственными за химатаку в Сирии
Новости: СМИ: Мэй приказала направить флот к Сирии СМИ: Мэй приказала направить флот к Сирии
Новости: "Реал" проиграл "Ювентусу", но прошел в полуфинал Лиги чемпионов (Видео) "Реал" проиграл "Ювентусу", но прошел в полуфинал Лиги чемпионов (Видео)
Новости: Археологические тайны, которые и сегодня хранит Азия Археологические тайны, которые и сегодня хранит Азия
X

Трамп определился с ответственными за химатаку в Сирии

Дональд Трамп
04:40 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Американский лидер пока не принял окончательного решения по дальнейшим ответным действиям на применение химического оружия в Думе.

По имеющимся данным американской разведки и несмотря на возражения России, президент США Дональд Трамп считает именно Москву и сирийский режим Башара Асада, которого она покрывает, ответственными за использование химического оружия в сирийском городе Дума.

С таким заявлением выступила в среду во время брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Разведка представила, безусловно, совсем другую картину", - отметила Сандерс в ответ на реплику, что Россия официально отрицает сам факт применения химического оружия в Сирии.

Как подчеркнула пресс-секретарь Белого дома, президент Трамп "возлагает ответственность за эту атаку с использованием химического оружия на Сирию и Россию". Она уточнила, что некоторые вещи находятся в стадии оценки и подтверждения, однако что касается ответственных за химическую атаку, в Вашингтоне "имеют уверенность".

Вместе с тем, она уклонилась от вопроса о том, готовы ли в Вашингтоне к военному противостоянию с РФ, если россияне будут пытаться помешать удару по силам Асада.

"Мы рассматриваем много вариантов, все они до сих пор находятся на столе. Окончательное решение еще не принято", - отметила официальный представитель Белого дома.

Сандерс также обратила внимание на серьезность ситуации, подчеркнув, что президент отказался от своей поездки в Центральную Америку, чтобы сосредоточиться на ситуации вокруг Сирии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Белый дом, Дональд Трамп, Дума, Россия, Сирия, США, Химатака.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

Мексика взяла курс на улучшение отношений с США Катар получил одобрение Госдепа США на поставку высокоточных ракет Трамп назвал обыски ФБР у своего адвоката "охотой на ведьм"

Последние новости

Обворожительная учительница математики, с которой вы забудете, чему равно 2+2 (Фото) Пентагон приостановил закупку новейших истребителей F-35 Невозможно сдержать смех: вот что бывает, когда строительство доверяют дилетантам
Сегодня читают
01 "Реал" - "Ювентус": 1:3: события матча (Видео)
02 Истинное происхождение Стоунхенджа раскрыто
03 Златана троллят в США: 17-летний футболист забил сумасшедший гол с центра поля (Видео)
04 Илон Маск показал многоразовую ракету для полета на Марс
05 ИГИЛ угрожает Путину
Новости сегодня
05:00 Звезды, которым лучше быть брюнетками
04:27 Дерзкие девчонки, которые решились на короткую стрижку и не прогадали (Фото)
04:18 Россия привела в боеготовность войска ПВО
04:04 Минобороны: с начала года ВСУ получили 78 тонн некачественных продуктов
03:16 Задержан харьковчанин, который "заминировал" торговый центр
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко подписал Указ о праздновании Дня Независимости Порошенко подписал Указ о праздновании Дня Независимости
Новости: Украина сократила импорт газа на 57% Украина сократила импорт газа на 57%
Новости: Климкин призывает к бойкоту ЧМ-2018 Климкин призывает к бойкоту ЧМ-2018
Новости: Есть еще порох в пороховницах: откровенная фотосессия 50-летней Памелы Андерсон Есть еще порох в пороховницах: фотосессия 50-летней Памелы Андерсон
Добавить комментарий
0