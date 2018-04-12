Трамп определился с ответственными за химатаку в Сирии

По имеющимся данным американской разведки и несмотря на возражения России, президент США Дональд Трамп считает именно Москву и сирийский режим Башара Асада, которого она покрывает, ответственными за использование химического оружия в сирийском городе Дума.

С таким заявлением выступила в среду во время брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Разведка представила, безусловно, совсем другую картину", - отметила Сандерс в ответ на реплику, что Россия официально отрицает сам факт применения химического оружия в Сирии.

Как подчеркнула пресс-секретарь Белого дома, президент Трамп "возлагает ответственность за эту атаку с использованием химического оружия на Сирию и Россию". Она уточнила, что некоторые вещи находятся в стадии оценки и подтверждения, однако что касается ответственных за химическую атаку, в Вашингтоне "имеют уверенность".

Вместе с тем, она уклонилась от вопроса о том, готовы ли в Вашингтоне к военному противостоянию с РФ, если россияне будут пытаться помешать удару по силам Асада.

"Мы рассматриваем много вариантов, все они до сих пор находятся на столе. Окончательное решение еще не принято", - отметила официальный представитель Белого дома.

Сандерс также обратила внимание на серьезность ситуации, подчеркнув, что президент отказался от своей поездки в Центральную Америку, чтобы сосредоточиться на ситуации вокруг Сирии.