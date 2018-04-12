СМИ: Помпео считает Россию опасной для США

Майк Помпео, который проходит процедуру слушаний в сенате американского конгресса по случаю утверждения на должность нового госсекретаря США, заявит, что с его приходом закончится "мягкая" политика Вашингтона в отношении России, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП). В своем выступлении, выдержки которого оказались в распоряжении агентства, М.Помпео "подвергнет критике Россию за то, что она ведет себя "агрессивно", и что администрация Трампа (президент США) рассматривает РФ в качестве опасности для страны".

Вместе с тем, он должен заявить, что "следует продолжать дипломатические усилия, пока существуют вызовы" со стороны Москвы. Кандидат на пост главы американского внешнеполитического ведомства также планирует подчеркнуть важность сохранения за США лидирующей роли в мире.

"Если мы не станет лидерами, призывая к демократии, процветанию и соблюдению прав человека, то кто? Ни одна страна мира не располагает таким, как США, сочетанием власти и принципов", - говорится в тезисах выступления.