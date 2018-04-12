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В США пока не приняли решение по Сирии

Сара Сандерс
10:41 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: В Белом доме заявили об отсутствии окончательного решения США по Сирии.

Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о действиях в Сирии и продолжает рассматривать ряд вариантов ответа на возможную химатаку в сирийской Думе, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"У нас есть несколько вариантов, и все эти варианты все еще находятся на столе. Окончательного решения принято не было", - сказала она журналистам, комментируя "твит" президента США.

"Мы продолжаем рассматривать каждый из них", - добавила она. На уточняющий вопрос журналиста о том, "готов ли Белый дом к возможности прямого военного столкновения с Россией", Сандерс ответила: "Еще раз, все варианты рассматриваются".

Кроме того, пресс-секретарь, отвечая на вопрос, может ли еще быть задействована дипломатия в этом вопросе, сказала: "Возможно. Но есть много других вариантов, которые также рассматриваются".

Сандерс также сообщила, что по данному вопросу США контактировали на различных уровнях с союзниками и партнерами, включая Израиль, Саудовскую Аравию, Францию, Великобританию, а также с другими странами. "Мы продолжим разговаривать с нашими союзниками и партнерами", - сказала она.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии.

"Россия обещает сбить любую ракету, которая полетит в Сирию. Готовься, Россия, потому что ракеты будут запущены, блестящие, новые и "умные". Тебе не стоило дружить с животным, которое убивает людей с помощью химоружия и наслаждается этим", - написал Трамп в твиттере.

В другом твитте Трамп заявил, что сейчас отношения с Россией хуже, чем во времена холодной войны, и предложил остановить гонку вооружений.

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Новости мира, Белый дом, Сара Сандерс, Сирия, США.
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