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Вашингтон подсчитал количество химатак в Сирии при режиме Асада

Сирия
22:08 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: За семь лет режим Асада по меньшей мере 50 раз применил химическое оружие.

Начиная с 2011 года режим сирийского президента Башара Асада по меньшей мере 50 раз применил химическое оружие.

Об этом заявила посол США в ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии, сообщает Reuters.

"По оценкам Вашингтона, вооруженные силы сирийского президента Башара Асада применяли химическое оружие по меньшей мере 50 раз в течение семилетнего конфликта", - говорится в сообщении.

При этом Хейли отметила: если страны Запада простят Асаду применения химического оружия, то "пострадают все народы и все люди".

"Наш президент еще не принял решение о возможных действиях в Сирии. Но если Соединенные Штаты и наши союзники решат действовать в Сирии, это будет в защиту нашего общего принципа", - сказала посол США в ООН.

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Новости мира, Башар Асад, Никки Хейли, ООН, Сирия, Совбез ООН, США, Химическое оружиен.
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