Вашингтон подсчитал количество химатак в Сирии при режиме Асада

Начиная с 2011 года режим сирийского президента Башара Асада по меньшей мере 50 раз применил химическое оружие.

Об этом заявила посол США в ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии, сообщает Reuters.

"По оценкам Вашингтона, вооруженные силы сирийского президента Башара Асада применяли химическое оружие по меньшей мере 50 раз в течение семилетнего конфликта", - говорится в сообщении.

При этом Хейли отметила: если страны Запада простят Асаду применения химического оружия, то "пострадают все народы и все люди".

"Наш президент еще не принял решение о возможных действиях в Сирии. Но если Соединенные Штаты и наши союзники решат действовать в Сирии, это будет в защиту нашего общего принципа", - сказала посол США в ООН.