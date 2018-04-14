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Пайфер: Нам надо найти путь, как изменить поведение России

Стивен Пайфер
02:01 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Соцсети

Новости мира: По мнению бывшего посла США в Украине, Кремль нарушает международные правила, ибо цена этих нарушений невелика.

Западные страны должны найти путь для того, чтобы заставить Россию прекратить нарушать международные правила.

Об этом заявил старший научный сотрудник Центра США и Европы Института Брукингса (США) и бывший посол США в Украине Стивен Пайфер во время 11-го Киевского Безопасностного Форума.

«Нам надо найти путь, как изменить поведение России. Может быть возможность для улучшения отношений с Россией, но это нуждается в изменении ею отношения к правилам. И это тот вопрос, который стоит перед странами Запада: как нам заставить Россию использовать другой подход», - отметил он.

По мнению Пайфера, вопрос может быть также в последствиях нарушения правил Россией.

«Одна из причин, почему Кремль нарушает правила - это то, что цена этих нарушений небольшая», - считает он.

Пайфер предлагает сосредоточить усилие на трех основных направлениях: донесение до россиян информации о коррупции в окружении Путина, введение персональных санкций к близким к российской власти олигархам, а также на секторальных санкциях относительно России.

При этом он считает, что важным также является донести до руководства России тезис о том, что санкции не направлены на смену власти, а лишь на то, чтобы заставить страну выполнять правила.

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Новости мира, Кремль, Нарушение международных правил, Россия, Стивен Пайфер.
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