Пайфер: Нам надо найти путь, как изменить поведение России

Западные страны должны найти путь для того, чтобы заставить Россию прекратить нарушать международные правила.

Об этом заявил старший научный сотрудник Центра США и Европы Института Брукингса (США) и бывший посол США в Украине Стивен Пайфер во время 11-го Киевского Безопасностного Форума.

«Нам надо найти путь, как изменить поведение России. Может быть возможность для улучшения отношений с Россией, но это нуждается в изменении ею отношения к правилам. И это тот вопрос, который стоит перед странами Запада: как нам заставить Россию использовать другой подход», - отметил он.

По мнению Пайфера, вопрос может быть также в последствиях нарушения правил Россией.

«Одна из причин, почему Кремль нарушает правила - это то, что цена этих нарушений небольшая», - считает он.

Пайфер предлагает сосредоточить усилие на трех основных направлениях: донесение до россиян информации о коррупции в окружении Путина, введение персональных санкций к близким к российской власти олигархам, а также на секторальных санкциях относительно России.

При этом он считает, что важным также является донести до руководства России тезис о том, что санкции не направлены на смену власти, а лишь на то, чтобы заставить страну выполнять правила.