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СМИ: Трамп призывает военных советников согласиться на масштабный удар по Сирии

Дональд Трамп
02:29 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Дональд Трамп настаивает на атаке по Сирии, при которой России и Ирану пришлось бы "заплатить".

Президент США Дональд Трамп настаивает на более масштабном ударе по Сирии, при котором бы пришлось "заплатить" России и Ирану, утверждает газета The Wall Street Journal cо ссылкой на источники в администрации.

"В ходе встреч с министром обороны Джеймсом Метисом Трамп выступал за такую атаку, которая не только наказала бы сирийский режим, но и заставила бы заплатить двух его иностранных покровителей, Россию и Иран", - приводит газета слова представителя Белого дома.

По словам источников, "Д.Трамп призывает своих военных советников согласиться на более масштабный удар по Сирии, нежели тот, который они считают разумным".

"Д.Трамп недоволен более ограниченными вариантами, которые ему до сих пор предлагали", - отмечает газета.

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Новости мира, Дональд Трамп, Иран, Россия, Сирия.
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