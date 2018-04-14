Эсминец присоединился к ударной группе кораблей ВМС США в Средиземном море

Американский эсминец вошел в зону операций 6-го флота США, чтобы провести плановое развертывание в поддержку интересов морской безопасности США, усиления региональной стабильности и обеспечения передовой военно-морского присутствия в районе операций флота.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на командование Шестого флота Военно-морских сил США.

"Это развертывание является частью регулярной ротации сил, и я полностью уверен в моем экипаже и его способности отвечать на вызовы", - сказал капитан "Уинстона Черчилля" Том Ван Скотен.

Напомним, ранее сообщалось, что два американских эсминца, вооруженные крылатыми ракетами Томагавк, реактивные самолеты и подводные лодки находятся в состоянии готовности нанести военный удар по целям в Сирии. В дополнение к двум миноносцам, вероятно, у США также есть подводные лодки, расположенные у побережья Сирии.

Ударная группа должна прибыть на Ближний Восток в начале мая.