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В Пентагоне не исключают повторные удары по Сирии

Джим Мэттис
06:03 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Пентагон заявил, что пока удары по Сирии носят разовый характер, но не исключены и в дальнейшем

Министр обороны США Джим Мэттис заявил журналистам, что удары, наносимые в настоящее время по Сирии, носят разовый характер, однако не исключил, что они будут продолжены, хотя это пока не входит в планы США и их союзников.

Председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США Джозеф Данфорд сообщил, что ударам в первую очередь были подвергнуты сирийский исследовательский центр и склад, где хранятся запасы химоружия.

Продолжительность операции зависит от того, будет ли сирийский режим вновь применять химоружие, сказал Дж.Мэттис. При нынешнем ударе было использовано значительно больше средств, чем в прошлом году, сообщил министр.

По словам, Дж.Данфорда, сообщений о потерях пока не поступало, не ответив на вопрос о том, были ли сбиты сирийскими ПВО какие-то американские ракеты. 

Он отметил, что Россия была предупреждена об ударах, но цели не были рассекречены.

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Новости мира, Джим Мэттис, Пентагон, Сирия, Удары по Сирии.
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