Трамп объяснил начало операции в Сирии в обращении к России

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме, где он объявил о начале ударов по Сирии, также обратился и к России. Трансляцию вел телеканал NBC News.

"В 2013-м году президент России Владимир Путин и его правительство обещали миру, что они гарантируют ликвидацию сирийского химического оружия" — сказал Трамп.

Однако, по мнению президента США, оружие не было уничтожено.

"Недавняя атака Асада и сегодняшняя реакция – результат неспособности России сдержать это обещание. Россия должна решить: будет ли она продолжать идти по темному пути, или вместе с цивилизованными странами будет способствовать стабильности и миру" — добавил Трамп.

Напомним, Трамп отдал приказ начать удары по сирийской территории. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

Напомним, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте, Сирия, произошла химическая атака, жертвами которой стали 70 человек. Страны Запада возлагают ответственность за атаку на Башара Асада и Россию.

Российская сторона немедленно опровергла все обвинения и сообщила, что в случае атаки со стороны США оставляет за собой право "сбивать ракеты и уничтожать источники огня". В ответ на это президент США Дональд Трамп в Twitter порекомендовал России приготовиться, "потому что они прилетят".