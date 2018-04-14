Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко заявил об экономической бессмысленности "Северного потока-2" Порошенко заявил об экономической бессмысленности "Северного потока-2"
Новости: В госдепе США предупредили о риске санкций от сотрудничества с энергосектором РФ Госдеп предупредил о риске санкций от сотрудничества с РФ
Новости: "Шахтер" - "Динамо": где и когда смотреть матч УПЛ "Шахтер" - "Динамо": где и когда смотреть матч УПЛ
Новости: Нашли украденную 30 лет назад картину "Отелло и Дездемона" Нашли украденную 30 лет назад картину "Отелло и Дездемона"
X

Трамп объяснил начало операции в Сирии в обращении к России

Дональд Трамп
07:15 Сегодня Телеграф
112.ua

Новости мира: РФ должна решить: будет ли она продолжать идти по темному пути, или вместе с цивилизованными странами будет способствовать стабильности и миру.

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме, где он объявил о начале ударов по Сирии, также обратился и к России. Трансляцию вел телеканал NBC News.

"В 2013-м году президент России Владимир Путин и его правительство обещали миру, что они гарантируют ликвидацию сирийского химического оружия" — сказал Трамп.

Однако, по мнению президента США, оружие не было уничтожено.

"Недавняя атака Асада и сегодняшняя реакция – результат неспособности России сдержать это обещание. Россия должна решить: будет ли она продолжать идти по темному пути, или вместе с цивилизованными странами будет способствовать стабильности и миру" — добавил Трамп.

Напомним, Трамп отдал приказ начать удары по сирийской территории. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

Напомним, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте, Сирия, произошла химическая атака, жертвами которой стали 70 человек. Страны Запада возлагают ответственность за атаку на Башара Асада и Россию.

Российская сторона немедленно опровергла все обвинения и сообщила, что в случае атаки со стороны США оставляет за собой право "сбивать ракеты и уничтожать источники огня". В ответ на это президент США Дональд Трамп в Twitter порекомендовал России приготовиться, "потому что они прилетят".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, Сирия, Спецоперация в Сирии, США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

СМИ: Трамп рассматривает восемь объектов для возможного удара в Сирии Помпео выступает за ужесточение антироссийских санкций Трамп пообещал принять решение по Сирии "достаточно скоро"

Последние новости

"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити": где и когда смотреть матч Гороскоп на сегодня, 14 апреля 2018: все знаки зодиака Знаменательные события в истории: 14 апреля 2018
Сегодня читают
01 "Челси" интересуется украинским футболистом
02 Как Виталий Кличко побоксировал у кубка Лиги чемпионов (Видео)
03 "Шахтер" - "Динамо": интересные факты
04 Расписание матчей 1/2 финала Лиги чемпионов
05 Футбол. Где смотреть матчи 27-го тура чемпионата Украины
Новости сегодня
08:29 В Минобороны РФ отреагировали на удары США и союзников по Сирии
08:27 Реальные модели, превратившиеся в "пластиковых кукол" (Фото)
08:25 Стоит ли человечеству бояться искусственного интеллекта
08:22 Музычук вернулась в лидерскую группу на ЧЕ по шахматам
08:21 Джейсон Стэтхэм плавал с акулами, готовясь к съемкам в фильме "Мэг"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Западные страны начали операцию против Сирии Западные страны начали операцию против Сирии
Новости: Сестра Савченко рассказала, как прошла экспертиза на полиграфе Как прошла экспертиза Савченко на полиграфе
Новости: США и союзники сбросили на Сирию около 30 ракет США и союзники сбросили на Сирию около 30 ракет
Новости: Рецепт дня: как приготовить весенний салат с креветками, авокадо и картофелем Рецепт дня: как приготовить весенний салат с креветками, авокадо и картофелем
Добавить комментарий
0