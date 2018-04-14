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США не предупреждали РФ о спецоперации в Сирии

Joseph F. Dunfor
09:10 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: США не предупреждали Россию о нанесении ударов по объектам в Сирии.

Соединенные Штаты, которые вместе с Францией и Великобританией нанесли массированные ракетные удары по объектам военной химической инфраструктуры в Сирии, не ставили в известность заранее российское военное руководство в этой стране.

Об этом заявил во время совместной с министром обороны пресс-конференции в ночь на субботу председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Мы не осуществляли никакой координации с Россией по этих ударах, мы также не предупреждали их (российскую сторону – ред.)", - подчеркнул американский генерал.

Он также сообщил, что Пентагон не делился информацией с россиянами относительно планирования или координации целей. В то же время, по его словам, были выбраны такие объекты, на которых не привлечены российские силы.

По словам генерала, во время подготовки и проведения операции использовался только ранее установленный канал для избежания инцидентов в воздушном пространстве. Как уточнил генерал Данфорд, российская сторона была информирована, как обычно, о присутствии США и их союзников в воздушном пространстве, однако, по его словам, цели и намерения этих полетов не раскрывались.

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Новости мира, Россия, Сирия, Спецоперация в Сирии, США, США и союзники, Удары по Сирии.
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