Пентагон: Мы успешно поразили все цели в Сирии

Представитель Пентагона Дана Уайт в субботу заявила, что США, Франции и Великобритании удалось успешно поразить все необходимые цели в Сирии во время нанесения ракетных ударов.

"Мы смогли успешно поразить каждую цель (в ночь на субботу по Сирии)", - сказала Д.Уайт журналистам на брифинге. "Применение химоружия где бы то ни было в мире является вопиющим нарушением международного права, и США не оставят это без ответа", - подчеркнула она.

В свою очередь, представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил, что проведение операции в Сирии не означает изменения внешней политики Вашингтона. "Эта операция не представляет собой изменений в политике США. Мы не хотели бы конфликта в Сирии, но не можем допустить подобных вопиющих нарушений норм международного права", - сказал он, описав осуществленные по Сирии удары как "точные, решительные и эффективные".