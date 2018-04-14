Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко прокомментировал удар по Сирии Порошенко прокомментировал удар по Сирии
Новости: Экстренная медицина в Украине требует внимания Экстренная медицина в Украине требует внимания
Новости: "Динамо" в невероятном матче обыграло "Шахтер" "Динамо" в невероятном матче обыграло "Шахтер"
Новости: Красивейшие национальные парки со всей планеты (Фото) Красивейшие национальные парки со всей планеты (Фото)
X

Пентагон: Мы успешно поразили все цели в Сирии

Пентагон
18:09 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: В военном ведомстве США подчеркнули, что ракетный удар по Сирии был ответом на применение химоружия.

Представитель Пентагона Дана Уайт в субботу заявила, что США, Франции и Великобритании удалось успешно поразить все необходимые цели в Сирии во время нанесения ракетных ударов.

"Мы смогли успешно поразить каждую цель (в ночь на субботу по Сирии)", - сказала Д.Уайт журналистам на брифинге. "Применение химоружия где бы то ни было в мире является вопиющим нарушением международного права, и США не оставят это без ответа", - подчеркнула она.

В свою очередь, представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил, что проведение операции в Сирии не означает изменения внешней политики Вашингтона. "Эта операция не представляет собой изменений в политике США. Мы не хотели бы конфликта в Сирии, но не можем допустить подобных вопиющих нарушений норм международного права", - сказал он, описав осуществленные по Сирии удары как "точные, решительные и эффективные".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Дана Уайт, Пентагон, Сирия, США, УДАР.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

Пайфер: Нам надо найти путь, как изменить поведение России Посол США в ООН: РФ не выполнила обязательств по уничтожению химоружия в Сирии Вашингтон подсчитал количество химатак в Сирии при режиме Асада

Последние новости

Зеркаль: Договор о дружбе с РФ исчерпал себя Атмосферные изображения покинутых мест (Фото) Стаховский вышел в финал квалификации в Монте-Карло
Сегодня читают
01 "Шахтер" 0:1 "Динамо": события матча
02 В Минобороны РФ отреагировали на удары США и союзников по Сирии
03 Ученые нашли связь между количеством выпитого алкоголя и продолжительностью жизни
04 "Челси" интересуется украинским футболистом
05 Холостяк 8 сезон, 6 выпуск: проект покинули сразу две участницы (Видео)
Новости сегодня
19:00 Коалиция выпустила по Сирии 105 ракет
18:50 Забавные собачки, которые выглядят точь-в-точь как люди
18:47 Врачи указали безопасную дозу алкоголя для человека
18:47 СБУ выдворила абхазского "вора в законе"
18:40 Лав: возможный уход ЛеБрона скажется на "Кливленде" в плей-офф
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: МИД РФ: Ударом по Сирии пытаются расчленить страну МИД РФ: Ударом по Сирии пытаются расчленить страну
Новости: Франция представила отчет о химатаке Асада в Сирии Франция представила отчет о химатаке Асада в Сирии
Новости: Трамп доволен ударом по Сирии Трамп доволен ударом по Сирии
Новости: Медики назвали свойства моркови, о которых ранее никто не знал Медики назвали свойства моркови, о которых ранее никто не знал
Добавить комментарий
0