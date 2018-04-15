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Американский адвокат совершил самосожжение

Самосожжение
12:20 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: В предсмертной записке Дэвид Бакл объяснил свой поступок несогласием с экологической деятельностью человечества.

Известный американский адвокат, 60-летний Дэвид Бакл погиб после того, как поджег себя в парке Нью-Йорка в знак протеста против изменения климата. Об этом сообщает ВВС. Останки Дэвида Бакла обнаружили в Проспект Парке в Бруклине. В его предсмертной записке, найденной вблизи, речь шла о том, что он убивает себя, вылив на себя ископаемое топливо как символ того, "что вред от человеческой деятельности делает с Землей". Он отметил, что большинство людей сейчас дышит плохим воздухом и много кто умирает преждевременно.

Д. Бакл был известен также как правозащитник, что работал от имени ЛГБТ-сообщества, а также вместе с несколькими группами по защите окружающей среды. Его предсмертная записка была также отправлена по Е-мейлу нескольким организациям перед суицидом. "Моя преждевременная смерть от топлива показывает, как мы поступаем с собой", — написал адвокат.

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Новости мира, Дэвид Бакл, Самосожжение, Суицид, США, Экология.
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