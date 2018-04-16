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Белый дом подтвердил намерения скорого вывода военных из Сирии

Войска США в Сирии
05:54 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Ранее Д.Трамп говорил, что после вывода американского военного персонала из Сирии о ней "должны позаботиться другие".

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что США планируют скорейший вывод своего военного персонала из Сирии, о чем ранее объявлял президент Дональд Трамп.

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"Цели миссии США в Сирии остались неизменными. Президент четко заявил, что хочет возвращения американских сил домой как можно скорее", - говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря американской администрации.

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Она напомнила, что целью США в Сирии остается "полный разгром "ИГИЛ" и создание условий для предотвращения ее возвращения".

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"Мы надеемся, что наши региональные союзники и партнеры возьмут на себя более значительную ответственность, как в финансовом, так и в военном плане, за безопасность в регионе", - сказала С.Сандерс.

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