Белый дом подтвердил намерения скорого вывода военных из Сирии

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что США планируют скорейший вывод своего военного персонала из Сирии, о чем ранее объявлял президент Дональд Трамп.

"Цели миссии США в Сирии остались неизменными. Президент четко заявил, что хочет возвращения американских сил домой как можно скорее", - говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря американской администрации.

Она напомнила, что целью США в Сирии остается "полный разгром "ИГИЛ" и создание условий для предотвращения ее возвращения".

"Мы надеемся, что наши региональные союзники и партнеры возьмут на себя более значительную ответственность, как в финансовом, так и в военном плане, за безопасность в регионе", - сказала С.Сандерс.