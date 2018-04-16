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США сегодня объявят о новых санкциях против РФ

Санкции против РФ
06:18 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Конфликт в Сирии способствует введению нового пакета американских санкций против России.

Постпред США в ООН Никки Хейли сообщила, что Вашингтон намерен в понедельник объявить о новых санкциях против России в связи с тем, что Москва поддерживает действующий режим в Сирии.

По словам Хейли, о введении санкций объявит министр финансов США Стивен Мнучин, сообщает "Русская служба BBC".

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В интервью Си-би-эс она подчеркнула, что в первую очередь санкции будут введены против российских компаний, так или иначе связанных с президентом Сирии Башаром Асадом и с использованием химического оружия.

"Асад знал, что его поддерживает Россия, Асад знал, что Россия прикроет его в ООН, и Асад поступил безрассудно, он использовал его (химическое оружие) в еще более агрессивной манере. Мы должны понимать, что мы не можем допустить даже небольшое использование химического оружия", - сказала Хейли в интервью программе Fox News Sunday.

Она также опровергла сообщения о том, что президент Дональд Трамп якобы планирует вывести американские войка из Сирии в течение шести месяцев. По словам Хейли, этого не случится до тех пор, пока власти США не достигнут своих целей.

Как известно, Минфин США в начале апреля ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В список, среди прочих, попали бизнесмены из "кремлевского списка" Олег Дерипаска, Кирилл Шамалов и Виктор Вексельберг. Под санкции также попали 17 российских чиновников, в том числе министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Росгвардии Виктор Золотов и ряд других. Вашингтон пояснил, что санкции вводятся из-за "враждебных действий России по всему миру", в том числе на Украине и в Сирии.

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Новости мира, Дональд Трамп, Минфин США, Никки Хейли, Новости США, Санкции, США.
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