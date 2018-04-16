Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Пленарная неделя Верховной Рады: что планируется рассмотреть Пленарная неделя Верховной Рады: что планируется рассмотреть
Новости: В Украине объявлен наивысший уровень пожарной опасности В Украине объявлен наивысший уровень пожарной опасности
Новости: "ПСЖ" разгромил "Монако" со счётом 7:1 и стал чемпионом Франции "ПСЖ" разгромил "Монако" со счётом 7:1 и стал чемпионом Франции
Новости: Украинка стала победительницей конкурса красоты в США Украинка стала победительницей конкурса красоты в США
X

СМИ: Трамп рассматривал вариант удара по объектам РФ в Сирии

Пентагон
09:28 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото: Facebook

Новости мира: Дональд Трамп предложил советникам рассмотреть возможность нанесения ударов по иранским и российским объектам на территории страны.

Дональд Трамп рассматривал несколько вариантов нанесения удара по сирийской территории, один из которых предусматривал поражение российских и иранских объектов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Как отмечается, возглавляющий Пентагон Джеймс Мэттис предложил американскому лидеру три возможных варианта операции. Наиболее консервативный предусматривал поражение небольшого количества целей, якобы связанных с разработкой химоружия в Сирии. Согласно второму сценарию, количество таких объектов должно было быть увеличено, кроме того, удары также были бы нанесены по командным пунктам сирийской армии. Самый радикальный вариант операции предполагал атаку на российские ПВО, которая должна была подорвать военный потенциал сирийского режима.

По данным издания, сам Трамп предложил советникам рассмотреть возможность нанесения ударов по иранским и российским объектам на территории страны, если это понадобится для уничтожение сирийской военной техники. Мэттис выступил против такого сценария, предупредив об опасности ответных действий. В итоге американский президент остановился на гибридном варианте, включающем в себя обрушение более 100 крылатых ракет на химические объекты в Сирии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Джеймс Мэттис, Дональд Трамп, Пентагон, Россия, Сирийский кризис, США, Удары по Сирии.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

Трамп: Американские СМИ не смогут дискредитировать операцию в Сирии Минобороны США опубликовало видео запуска "Томагавка" по Сирии Американский адвокат совершил самосожжение

Последние новости

"Заря" - "Ворскла" 0:3 Видео голов и обзор матча Ученые обнаружили, что двойные звезды "бросаются" планетами Гол на 90-й минуте: "Порту" обыграл "Бенфику" в матче за чемпионство
Сегодня читают
01 Ученые обнаружили самое крупное вымершее существо на Земле
02 Кличко - о реванше с Джошуа: Я ждал, пока мама скажет "Сынок, уделай его"
03 "Голос країни" 8 сезон, 12 выпуск: кто прошел в четвертьфинал (Видео)
04 Какие автомобили в Германии отдают совершенно бесплатно (Видео)
05 Лилия Подкопаева в третий раз собралась замуж
Новости сегодня
09:31 Смех да и только: когда девочки берутся наряжать своих отцов
09:27 Американцы презентовали новую линейку процессоров для "умных" камер
09:21 Художница делает все, чтобы напугать даже тех, кто ничего не боится (Фото)
09:19 Головкин отказался от боя с украинцем Деревянченко
09:17 Результаты санкций против РФ: акции "Русал" рекордно обвалились
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (09.04 - 15.04) Что мы искали в поиске Google
Новости: Жители Словакии требуют отставки правительства Жители Словакии требуют отставки правительства
Новости: МИД Германии критикует РФ за действия в Украине и мире МИД Германии критикует РФ за действия в мире
Новости: "Голос країни" 8 сезон, 12 выпуск: кто прошел в четвертьфинал (Видео) "Голос країни" 8 сезон, 12 выпуск: кто прошел в четвертьфинал (Видео)
Добавить комментарий
0