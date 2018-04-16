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США в "ближайшем будущем" решат вопрос о санкциях против РФ

Белый дом
18:33 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: В Белом доме обещают решить вопрос о дополнительных санкциях против РФ уже в "ближайшем будущем".

Власти США в скором времени примут решение по вопросу о введении дополнительных санкций против РФ, сообщили в понедельник в Белом доме.

"Мы изучаем вопрос о дополнительных санкциях против России, и решение по этому вопросу будет принято в ближайшем будущем", - говорится в заявлении представителя Белого дома Сары Сандерс, выдержки из которого приводит агентство Bloomberg.

В воскресенье постпред США при ООН Никки Хейли заявила о готовности Вашингтона объявить о новых санкциях против России из-за химической атаки в Сирии.

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"Санкции против России на подходе. Министр (финансов Стивен - ред.) Мнучин объявит о них в понедельник, если он еще этого не сделал, и они будут направлены на все компании, которые работали с техническим оснащением, имевшим отношение к Асаду и применению химического оружия", - заявила Н.Хейли в эфире канала CBS News.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по ряду целей в Сирии. США и их союзники считают удары по Сирии пропорциональным ответом на химатаку в сирийской Думе, в которой они обвиняют Дамаск. Дамаск обвинения отвергает.

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Новости мира, Белый дом, РФ, Санкции, Санкции против РФ, США.
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