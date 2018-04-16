Во вторник пройдет заседание конгресса касаемо дальнейшей политики США в Сирии

Глава Пентагона Джеймс Мэттис и председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд проинформируют сенат и палату представителей о политике президента Дональда Трампа в Сирии, сообщают в понедельник американские СМИ.

Заседание пройдет во вторник, 17 апреля за закрытыми дверьми.

СМИ напоминают, что многие американские конгрессмены ожидают от администрации Д.Трампа больше информации о его политике в отношении Сирии, в особенности после ракетного удара, осуществленного Вашингтоном и его союзниками в конце прошлой недели.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по ряду целей в Сирии. По территории САР выпустили более 100 ракет. По утверждениям руководства этих стран, удар был нанесен по объектам, связанным с производством химического оружия.

США и их союзники считают удары по Сирии пропорциональным ответом на возможную химатаку в сирийском городе Дума, в которой они обвиняют власти Сирии. Дамаск обвинения отвергает.