Трамп распорядился отложить введение дополнительных санкций против России

Президент США Дональд Трамп отложил введение новых санкций против России за поддержку Асада.

Ранее в тот же день постоянный представитель США при ООН Ники Хейли заявляла о вероятности объявления новых санкций против России Министерством финансов США из-за позиции Москвы в сирийском конфликте.

Как сообщает Радио Свобода, в понедельник представитель Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам, что администрация рассматривает возможность введения дополнительных санкций в отношении России после химической атаки в Сирии.

Однако, по ее словам, решение пока не принято. Официальные источники Reuters в администрации США подтвердили, что экономические санкции против России "серьёзно рассматриваются" наряду с другими мерами, которые могут быть приняты против России.

Однако, по словам Трампа, относительно этих мер пока нет окончательного исполнительного решения. В Вашингтоне считают маловероятным, что президент США одобрит дополнительные санкции до появления нового серьёзного повода со стороны России.