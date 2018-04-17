США и Великобритании предупредили о подготовке Россией кибератак
Новости мира: По словам Джонса, в случае проведения Москвой этих кибератак Вашингтон может принять ряд ответных мер, в которые, в том числе, могут войти санкции.
Власти США и Великобритании подозревают Москву в подготовке кибератак, направленных на устройства и сети, контролирующие интернет-трафик, сообщил в понедельник американский новостной портал Politico.
По информации портала, речь идет об устройствах, через которые можно получить доступ к правительственной информации и крайне важным объектам инфраструктуры.
"Это огромное оружие в руках злоумышленника", - приводит Politico слова специалиста Белого дома по кибербезопасности Роба Джойса.
Представители американских и британских властей сообщили журналистам, что Москва якобы может использовать эти кибератаки в целях шпионажа и хищения интеллектуальной собственности, а также для подготовки более масштабных кибератак в случае ухудшения отношений с Западом.