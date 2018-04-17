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США и Великобритании предупредили о подготовке Россией кибератак

США и Великобритании предупредили о подготовке Россией кибератак
03:08 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: По словам Джонса, в случае проведения Москвой этих кибератак Вашингтон может принять ряд ответных мер, в которые, в том числе, могут войти санкции.

Власти США и Великобритании подозревают Москву в подготовке кибератак, направленных на устройства и сети, контролирующие интернет-трафик, сообщил в понедельник американский новостной портал Politico.

 По информации портала, речь идет об устройствах, через которые можно получить доступ к правительственной информации и крайне важным объектам инфраструктуры.

 "Это огромное оружие в руках злоумышленника", - приводит Politico слова специалиста Белого дома по кибербезопасности Роба Джойса.

Представители американских и британских властей сообщили журналистам, что Москва якобы может использовать эти кибератаки в целях шпионажа и хищения интеллектуальной собственности, а также для подготовки более масштабных кибератак в случае ухудшения отношений с Западом.

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Новости мира, Великобритания, Кибератаки, Роб Джойс, Россия, США.
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