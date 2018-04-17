Пентагон: за последние сутки активность российских "троллей" возросла на 2000%

Представитель Пентагона Дана Уайт на брифинге заявила, что за последние 24 часа активность российских "троллей" в США возросла на 2000%. Об этом сообщает 112 со ссылкой на CNN.

"Российская кампания по дезинформации уже началась. Активность российских троллей возросла в 2000% раз за последние 24 часа", - сказала Уайт.

Во время брифинга Уайт предоставила последнюю информацию об авиаударах по Сирии сил США, Великобритании и Франции. По ее словам, было запущено 105 ракет: из Красного моря, севера Персидского залива и восточного Средиземноморья.

Напомним, удар был совершен в ответ на химическую атаку в сирийском городе Дума, в результате которой погибли по меньшей мере 75 человек. Мировое сообщество возложило ответственность на Башара Асада и поддерживающую его режим Россию.