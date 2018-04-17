Санкции против РФ: Трамп продолжит занимать жесткую позицию

Президент США Дональд Трамп намерен продолжить занимать жесткую позицию по отношению к России, но в то же время он хотел бы и хороших отношений с Москвой, заявила журналистам официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, чьи слова приводит Белый дом.

"Президент четко заявляет, что он намерен занимать жесткую позицию в отношении России. Но, в то же время, ему хотелось бы хороших отношений с ними (Россия - ред.). Это будет определяться тем, как решит Россия, хочет ли она быть лучшим участником этого процесса или нет", - говорится в заявлении С.Сандерс, распространенном Белым домом в понедельник.

По ее словам, "до сих пор этого не наблюдается, поэтому президент продолжит занимать жесткую позицию" по отношению к Москве.

"По этой причине мы продолжим оценивать (дополнительный - ред.) пакет санкций", - отметила С.Сандерс.

Журналисты попросили С.Сандерс прокомментировать сообщения в СМИ о том, что Д.Трамп был в гневе после того, как западные страны объявили о числе российских дипломатов, высылаемых после инцидента с отравлением в британском Солсбери.

Она уклонилась от ответа на этот вопрос, заметив лишь, что "президент сам отдал это распоряжение (о высылке российских дипломатов из США - ред.)".

Ранее газета The Washington Post написала, что Д.Трамп разозлился из-за малого числа российских дипломатов, высланных странами ЕС. В марте помощники Д.Трампа рассказали ему, что европейские союзники США вышлют то же количество российских дипломатов, что и сами США.

Как пишет газета, президент, вероятно, счел, что большинство отдельных стран Европы вышлет столько же дипломатов, сколько и США - и на следующий день, когда стало известно, что Германия и Франция высылают по четыре российских дипломата, а США - 60, был разъярен.

Сотрудники Д.Трампа пытались уверить президента, что в целом число дипломатов, высылаемых странами ЕС, приблизительно равняется числу дипломатов, покидающих США.

"Меня не волнует общее число!" - приводит слова Д.Трампа источник издания.