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Сенатора Маккейна снова прооперировали

Джон Маккейн
08:16 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Сенатору-республиканцу Джону Маккейну провели операцию на кишечнике.

Американский сенатор Джон Маккейн 16 апреля перенес операцию кишечника.

Об этом говорится в сообщении на сайте республиканца.

Маккейна госпитализировали 15 апреля в линике в Финиксе.

Операция Маккейна была связана с дивертикулитом. Сейчас состояние сенатора врачи определяют как стабильное.

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Ранее врачи диагностировали у Маккейна агрессивную форму опухоли мозга – глиобластому.

Сенатора, которому исполнилось 80 лет, прооперировали, он проходил реабилитацию у себя дома в Аризоне.

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Новости мира, Американский сенатор, Джон Маккейн, США.
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