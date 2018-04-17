https://telegraf.com.ua/files/2018/04/mccain1-150x90.jpg Мир, США https://telegraf.com.ua/mir/usa/4013869-senatora-makkeyna-snova-prooperirovali.html
Сенатора Маккейна снова прооперировали
Новости мира: Сенатору-республиканцу Джону Маккейну провели операцию на кишечнике.
Американский сенатор Джон Маккейн 16 апреля перенес операцию кишечника.
Об этом говорится в сообщении на сайте республиканца.
Маккейна госпитализировали 15 апреля в линике в Финиксе.
Операция Маккейна была связана с дивертикулитом. Сейчас состояние сенатора врачи определяют как стабильное.
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Ранее врачи диагностировали у Маккейна агрессивную форму опухоли мозга – глиобластому.
Сенатора, которому исполнилось 80 лет, прооперировали, он проходил реабилитацию у себя дома в Аризоне.
Telegraf.com.ua