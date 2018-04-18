Экономический советник Трампа: Возвращение в ТТП это скорее мысль, чем стратегия

В Белом доме нет никаких конкретных решений по возвращению США в Транстихоокеанское партнерство (ТТП), сообщило издание The Hill со ссылкой на ведущего экономического советника президента США Ларри Кадлоу.

По словам Л.Кадлоу, есть "переговоры и обсуждения", однако "нет совсем ничего конкретного".

"Со стороны Америки сейчас это скорее мысль, чем стратегия", - добавил он.

На прошлой неделе в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп дал указание своим помощникам рассмотреть вопрос о возвращении в Транстихоокеанское партнерство при условии, что будет достигнута договоренность о более выгодных для Соединенных Штатов условиях участия в нем.

Д.Трамп в 2017 году принял решение о выходе из ТТП в связи с тем, что, по его мнению, многосторонние соглашения ущемляют экономические интересы США.