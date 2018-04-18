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Экономический советник Трампа: Возвращение в ТТП это скорее мысль, чем стратегия

Ларри Кадлоу
01:53 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Экономический советник Трампа заявил об отсутствии решений по возвращению США в Транстихоокеанское партнерство.

В Белом доме нет никаких конкретных решений по возвращению США в Транстихоокеанское партнерство (ТТП), сообщило издание The Hill со ссылкой на ведущего экономического советника президента США Ларри Кадлоу.

По словам Л.Кадлоу, есть "переговоры и обсуждения", однако "нет совсем ничего конкретного".

"Со стороны Америки сейчас это скорее мысль, чем стратегия", - добавил он.

На прошлой неделе в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп дал указание своим помощникам рассмотреть вопрос о возвращении в Транстихоокеанское партнерство при условии, что будет достигнута договоренность о более выгодных для Соединенных Штатов условиях участия в нем.

Д.Трамп в 2017 году принял решение о выходе из ТТП в связи с тем, что, по его мнению, многосторонние соглашения ущемляют экономические интересы США.

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Новости мира, Дональд Трамп, Ларри Кадлоу, Транстихоокеанское партнерство, Экономические интересы США.
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