Экономический советник Трампа: Возвращение в ТТП это скорее мысль, чем стратегия
Новости мира: Экономический советник Трампа заявил об отсутствии решений по возвращению США в Транстихоокеанское партнерство.
В Белом доме нет никаких конкретных решений по возвращению США в Транстихоокеанское партнерство (ТТП), сообщило издание The Hill со ссылкой на ведущего экономического советника президента США Ларри Кадлоу.
По словам Л.Кадлоу, есть "переговоры и обсуждения", однако "нет совсем ничего конкретного".
"Со стороны Америки сейчас это скорее мысль, чем стратегия", - добавил он.
На прошлой неделе в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп дал указание своим помощникам рассмотреть вопрос о возвращении в Транстихоокеанское партнерство при условии, что будет достигнута договоренность о более выгодных для Соединенных Штатов условиях участия в нем.
Д.Трамп в 2017 году принял решение о выходе из ТТП в связи с тем, что, по его мнению, многосторонние соглашения ущемляют экономические интересы США.