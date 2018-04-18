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Трамп: США и КНДР ведут переговоры о саммите на "очень высоком уровне"

Дональд Трамп
02:12 Сегодня Телеграф

Новости мира: По словам президента США, для проведения встречи рассматриваются пять разных мест, а состоится она в конце мая или начале июня.

США и Северная Корея ведут прямые переговоры на "очень высоком уровне" об организации встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, передает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

"У нас были прямые переговоры на очень высоких уровнях, чрезвычайно высоких уровнях, с Северной Кореей, - сказал Трамп, добавив, что "важен лишь конечный результат", а не желание стран провести саммит или его проведение.

Он уточнил, что ни одно из них не находится в Соединенных Штатах.

Трамп и Абэ проводят переговоры, в основном ориентированные на будущий саммит с Ким Чен Ыном, поскольку Япония стремится к тому, чтобы договор по денуклеаризации касался не только ракет большой дальности, но и тех, которые могут быть направлены на Японию.

В то же время Трамп предположил, что дипломатические усилия по организации саммита могут не оправдаться.

"Возможно, все будет не так хорошо, и у нас не будет встреч, и мы просто продолжим идти по тому очень жесткому пути, который мы взяли", - сказал он.

Президент США также заявил о поддержке усилий Южной Кореи и КНДР касательно формального завершения Корейской войны, по итогам которой не было подписано мирного договора.

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Новости мира, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, КНДР, Саммит США - КНДР.
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