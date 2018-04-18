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США рассматривают введение санкций против компаний-строителей "Северного Потока"

"Северный Поток - 2"
03:16 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости мира: Строительство газопровода "Северный поток-2" должно начаться в 2018 году и завершиться к концу 2019 года.

На встрече с заместителем государственного Секретаря США по вопросам Европы Аароном Митчеллом министр внутренних дел Арсен Аваков поднял вопрос о недопустимости строительства "Газпромом" второй нитки газопровода "Северный Поток".

Как сообщает нардеп и член коллегии МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook, Аваков призвал США вести санкции против компаний - потенциальных подрядчиков для строительства 2-ой очереди газопровода "Северный Поток".

"Это вопрос сейчас находится на изучении в правительстве США", – сообщил Геращенко.

 Проектом "Северный поток-2" предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод планируется построить наряду с уже существующим "Северным потоком-1". Строительство газопровода должно начаться в 2018 году и завершиться к концу 2019 года.

Протяженность трубопровода составит 1220 километров, он должен соединить российскую Усть-Луга и немецкий Грайфсвальд.

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Все по теме:

Новости мира, Аарон Митчелл, Антон Геращенко, Арсен Аваков, Санкции, Северный поток-2.
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