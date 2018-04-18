США рассматривают введение санкций против компаний-строителей "Северного Потока"

На встрече с заместителем государственного Секретаря США по вопросам Европы Аароном Митчеллом министр внутренних дел Арсен Аваков поднял вопрос о недопустимости строительства "Газпромом" второй нитки газопровода "Северный Поток".

Как сообщает нардеп и член коллегии МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook, Аваков призвал США вести санкции против компаний - потенциальных подрядчиков для строительства 2-ой очереди газопровода "Северный Поток".

"Это вопрос сейчас находится на изучении в правительстве США", – сообщил Геращенко.

Проектом "Северный поток-2" предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод планируется построить наряду с уже существующим "Северным потоком-1". Строительство газопровода должно начаться в 2018 году и завершиться к концу 2019 года.

Протяженность трубопровода составит 1220 километров, он должен соединить российскую Усть-Луга и немецкий Грайфсвальд.