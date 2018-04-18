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Пентагон поблагодарил Албанию за противостояние влиянию РФ на Балканах

Джеймс Маттис
03:40 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Министр обороны США Джеймс Маттис высоко оценил значительный вклад Албании в глобальных и коалиционных операциях.

Министр обороны США Джеймс Маттис выразил благодарность своему албанскому коллеге, министру Олти Джачку, за вклад страны в укрепление мира в коалиционных операциях и противостоянии негативному российскому влиянию в регионе.

Об этом, как сообщили в Пентагоне, шла речь во время встречи глав оборонных ведомств во вторник в Вашингтоне.

"Министр Маттис высоко оценил значительный вклад, который Албания сделала в глобальных и коалиционных операциях, в том числе, выделив почти 300 военных для четырех основных миссий НАТО. Он поблагодарил министра Джачцу за мощное лидерство Албании на Западных Балканах, а также за усилия страны, направленные на противостояние российскому губительному влиянию в регионе", - отмечается в сообщении пресс-секретаря Пентагона Даны Уайт.

Кроме того, министр обороны США положительно отметил решение албанского государственного руководства увеличить свои оборонные расходы в рамках обязательств как страны-члена НАТО.

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Новости мира, Албания, Балканы, Джеймс Маттис, НАТО.
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