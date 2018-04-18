Новости США

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 18.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МИД Франции: Доказательства химатаки в Думе уже могли быть уничтожены
МИД Франции: Доказательства химатаки в Думе уже могли быть уничтожены
Новости: Украина и Хорватия обсудили вопросы обмена опытом реабилитации военных
Украина и Хорватия обсудили вопросы обмена опытом реабилитации военных
Новости: Лидер атаки "Спортинга" неожиданно решил завершить карьеру в сборной
Лидер атаки "Спортинга" неожиданно решил завершить карьеру в сборной
Новости: Химия молодой Земли: Новые данные могут рассказать о зарождении жизни на планете
Химия молодой Земли: Новые данные могут рассказать о зарождении жизни на планете
X

Опрос: Большинство американцев поддерживает ужесточение санкций против РФ

Опрос: Большинство американцев поддерживает ужесточение санкций против РФ
04:25 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Примерно половина опрошенных считает, что президент США Дональд Трамп "слишком мало" критиковал Россию за предполагаемые нарушения международного права.

Примерно 7 из 10 американцев поддерживают более жесткие санкции США в отношении России.

Об этом говорят результаты опроса, совместно проведенного газетой The Washington Post и вещателем ABC News, передает DW.com.

Среди поддерживающих более жесткие меры - 74% сторонников Демократической партии и 68%- Республиканской и иных партий.

Опрос проводился с 8 по 11 апреля, сразу после предполагаемого химического нападения в Сирии, но до того, как американские, британские и французские военные нанесли ракетный удар по сирийским объектам.

49 процентов опрошенных считают, что Трамп сделал "слишком мало" для критики России, 38 процентов заявили, что Трамп в достаточной степени критиковал руководство РФ, а еще 4 процента думает, что Трамп "слишком сильно" критиковал Россию.

При этом 52% опрошенных считают, что Трампу следует пригласить президента РФ Владимира Путина в Белый дом, чтобы улучшить отношения с Россией. 42% участников опроса считают, что делать этого не нужно, потому что таким образом президент США признает "легитимность" российского лидера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Дональд Трамп, Опрос, Россия, Санкции.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

Трамп распорядился отложить введение новых санкций против РФ Трамп считает, что падение рубля это "игра" России Во вторник пройдет заседание конгресса касаемо дальнейшей политики США в Сирии

Последние новости

Мэй раскритиковала идею создания закона о военных операциях Британии за рубежом Стилианидес повторил в Европарламенте "пять принципов" отношений с Россией Джошуа: Людям нравится болтовня, но я предпочитаю действовать в ринге
Сегодня читают
01 Стала известна дата первого полета крупнейшего в мире самолета (Видео)
02 Кубок Украины: ряд футболистов "Динамо" пропустят игру 1/2 финала
03 Аваков встретился с помощником госсекретаря США: что обсуждалось
04 Вот это поворот: тренер "ПСЖ" назвал клуб, в котором желает поработать
05 Суд Луганской области допросит Ляшко по делу экс-регионала
Новости сегодня
04:41 Теннис. Димитров одолел Эрбера на турнире "Мастерс-1000" в Монте-Карло
03:59 Роскомнадзор заявил о возможности блокировки Facebook на территории РФ
03:50 В Минсоцполитики планируют два этапа монетизации субсидий
03:19 Уморительные фотографии, на которые придется взглянуть дважды
03:17 Пейзажи, меняющие представление о нашей планете (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Пентагон поблагодарил Албанию за противостояние влиянию РФ на Балканах
Пентагон поблагодарил Албанию за противостояние влиянию РФ на Балканах
Новости: Трамп: США и КНДР ведут переговоры о саммите на "очень высоком уровне"
Трамп: США и КНДР ведут переговоры о саммите на "очень высоком уровне"
Новости: В Украину идет новое похолодание
В Украину идет новое похолодание
Новости: Модель Эмили Ратаковски стала героиней нового триллера (Видео)
Модель Эмили Ратаковски стала героиней нового триллера (Видео)
Добавить комментарий
0