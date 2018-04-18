Опрос: Большинство американцев поддерживает ужесточение санкций против РФ

Примерно 7 из 10 американцев поддерживают более жесткие санкции США в отношении России.

Об этом говорят результаты опроса, совместно проведенного газетой The Washington Post и вещателем ABC News, передает DW.com.

Среди поддерживающих более жесткие меры - 74% сторонников Демократической партии и 68%- Республиканской и иных партий.

Опрос проводился с 8 по 11 апреля, сразу после предполагаемого химического нападения в Сирии, но до того, как американские, британские и французские военные нанесли ракетный удар по сирийским объектам.

49 процентов опрошенных считают, что Трамп сделал "слишком мало" для критики России, 38 процентов заявили, что Трамп в достаточной степени критиковал руководство РФ, а еще 4 процента думает, что Трамп "слишком сильно" критиковал Россию.

При этом 52% опрошенных считают, что Трампу следует пригласить президента РФ Владимира Путина в Белый дом, чтобы улучшить отношения с Россией. 42% участников опроса считают, что делать этого не нужно, потому что таким образом президент США признает "легитимность" российского лидера.