Трамп "с нетерпением ждет" переноса посольства США в Иерусалим

Президент США Дональд Трамп в среду в связи с празднованием дня независимости Израиля напомнил о скором переносе посольства США в Иерусалим.

"С нетерпением жду переноса нашего посольства в Иерусалим в следующем месяце", - написал Д.Трамп.

"Наилучших пожеланий премьер министру Нетаньяху (Биньямину) в 70-ю годовщину вашей великой независимости. Лучше друзей у нас нигде нет", - добавил президент США.

Во вторник и среду в Израиле отмечают День памяти павших в войнах Израиля и жертв террора, празднование Дня независимости Израиля начинается в среду вечером и продлится до четверга.

В конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Данное решение вызвало критику со стороны мусульманских стран, поддерживающих Палестину и отстаивающих ее право на признание восточной части Иерусалима палестинской столицей. В ЕС также встретили решение Вашингтона критически, отметив, что оно подрывает многолетний процесс примирения между Палестиной и Израилем.