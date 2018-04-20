США отреагировали на блокирование Telegram в РФ

Решение российских властей ограничить на территории страны доступ к месенджеру Telegram после отказа компании раскрыть ФСБ ключи шифровки являются целеустремленным притеснением свободы слова.

С таким заявлением выступил в четверг на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене временно поверенный по делам США при ОБСЕ Герри Кемиан.

"Соединенные Штаты выражают глубокую обеспокоенность по поводу тенденции относительно притеснений свободы слова в Российской Федерации. Московский окружной суд недавно ограничил доступ к Telegram, программы обмена сообщениями, а также социальной сети, после того как его владельцы отказались передавать ключи шифровки ФСБ", - заявил представитель Соединенных Штатов.

Он подчеркнул, что США поддерживают призыв представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ к российским органам власти пересмотреть решение о прекращении доступа к Telegram и "способствовать созданию свободной, независимой и разнообразной среды коммуникаций".

Американский дипломат также выразил обеспокоенность в связи с рассмотрением в Государственной Думе законопроекта об ограничении работы других социальных сетей в связи с возможным появлением там так называемой клеветы. По его словам, это противоречит международно признанным стандартам юридической правомерности, целесообразности, а также пропорциональной реакции.

В то же время представитель США обратил внимание на продолжение тенденции гибели журналистов в России, которые разоблачают неприятную информацию для власти. В этой связи он вспомнил о смерти Максима Бородина, который провел журналистские расследования о российских наемниках в Сирии, коррупции в Свердловской области и оффшорных счетах за рубежом, связанные с российским олигархом Олегом Дерипаской.